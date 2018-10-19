Двенадцать человек пострадало при падении вертолета в США

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12 человек пострадали в результате падения вертолета ВМС США на палубу атомного авианосца Ronald Reagan, находящегося в Филиппинском море. Об этом сообщила телекомпания CNN.
Инцидент произошел утром сразу после взлета. Пострадали четыре человека на борту вертолета и восемь человек на палубе авианосца. Они получили травмы различной степени тяжести. По информации телеканала, два военнослужащих получили серьезные ранения.
Причины происшествия пока выясняются. На работу авианосца, по данным американской стороны, падение вертолета не повлияло.-0-
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