Движение в защиту женщин от домогательств основали в США

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работницы американской киноиндустрии, телевидения и театра заявили об основании движения под названием Time's Up в защиту женщин США от сексуальных домогательств и дискриминации, сообщают информагентства.

В заявлении на сайте движения отмечается, что инициативу поддержали не менее 300 женщин из сферы шоу-бизнеса: актрис, сценаристов, режиссеров, продюсеров и руководителей компаний. В их числе актрисы Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун, Эшли Джадд, Рашида Джонс, Ева Лонгория, Америка Феррера, Керри Вашингтон и другие.

Среди задач, которые ставит перед собой движение, - юридическая поддержка подвергшихся домогательствам женщин, профессии которых не входят в число наиболее престижных. Это, в частности, уборщицы, работницы ферм, фабрик, ресторанов и гостиниц. На эти цели предполагается выделять средства из фонда в размере $13 млн. Он пополняется добровольными пожертвованиями.

Участники Time's Up также намерены добиваться принятия более строгих законов. В частности, введения норм, согласно которым с компаний, где имеют место случаи домогательств, взыскивались бы штрафы. Кроме того, движение намерено попытаться изжить практику заключения с пострадавшими от указанных действий женщинами секретных соглашений, по условиям которых они не могут разглашать информацию о произошедшем.-0-