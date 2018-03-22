Двое граждан США погибли при крушении вертолета на Большом Барьерном рифе

Двое американских туристов погибли и еще двое получили незначительные травмы при падении вертолета в районе Большого Барьерного рифа в Австралии. Об этом сообщил ряд информагентств.
Сообщается, что пилот успел спасти одного из четырех пассажиров. Он извлек женщину из-под обломков вертолета, разбившегося возле смотрового понтона к северо-востоку от островов Уитсандей. При этом 65-летняя женщина и 79-летний мужчина погибли, спасти их не удалось.
Оба погибших проживали на Гавайях. 34-летний мужчина и 33-летняя женщина из Колорадо были доставлены на австралийский материк для лечения травм, не представляющих угрозы жизни.
Специалисты сообщают, что полет проходил в штатном режиме. Неполадки возникли непосредственно перед посадкой. Пятиместный одномоторный Eurocopter EC120 Colibri разбился примерно в 65 км к северо-востоку от островов Уитсандей вблизи понтона с подводными камерами для осмотра кораллов.
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