Двое подростков получили ранения в результате стрельбы в ресторане Лондона

Двое 16-летних подростков получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, устроенной в одном из фаст-фуд ресторанов британской столицы. Об этом информагентствам сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.
Инцидент произошел вечером 29 декабря в восточной части Лондона. Пострадавших доставили в больницу с ранениями в спину и ноги. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.
Стрелявший объявлен в розыск. Полиция ведет следствие и пытается выяснить мотивы нападавшего.
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