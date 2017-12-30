Двое подростков получили ранения в результате стрельбы в ресторане Лондона

Двое 16-летних подростков получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, устроенной в одном из фаст-фуд ресторанов британской столицы. Об этом информагентствам сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

Инцидент произошел вечером 29 декабря в восточной части Лондона. Пострадавших доставили в больницу с ранениями в спину и ноги. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Стрелявший объявлен в розыск. Полиция ведет следствие и пытается выяснить мотивы нападавшего.