Двое пострадавших при стрельбе в Швеции скончались

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое из троих пострадавших в результате стрельбы в Эребру (Швеция) скончались в больнице от полученных ранений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что погибли двое мужчин в возрасте около 20 лет. Еще один человек, получивший легкое ранение в результате инцидента, в настоящий момент госпитализирован. По имеющимся сведениям, его состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что в шведском городе Эребру неизвестные открыли стрельбу на улице. Инцидент случился вечером 3 июля около 22.00 по местному времени (23.00 - по белорусскому).

Три человека ранены при стрельбе в Швеции По информации полиции королевства, среди пострадавших двое в возрасте 20 лет, личность третьего пока не установлена. У двоих повреждения серьезные, у третьего - легкое ранение.

Полиция расследует происшествие, один подозреваемый задержан. По данным шведского телеканала SVT, все участники ЧП ранее были известны правоохранителям, а один из пострадавших - член местной криминальной группировки.-0-