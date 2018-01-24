Двое соучастников нападения на учеников в школе в Бурятии задержаны

24 января, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Задержаны двое соучастников нападения на учителя и учеников школы в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ (Бурятия), сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму - 14 лет, - сказала Светлана Петренко. - Двое соучастников задержаны. Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу".
Как отметила представитель СК, соучастники знали о планах обвиняемого и помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью. Они также удостоверились в нахождении учителя в классе и наблюдали за обстановкой, чтобы вовремя предупредить об опасности обнаружения их намерений.
Ранее сообщалось, что 19 января ученик девятого класса с топором напал на семиклассников и учительницу школы в пригороде Улан-Удэ, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. После ЧП были госпитализированы семь человек, в том числе учитель и сам нападавший. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность" УК РФ. В центре медицины катастроф пояснили, что подросток уже выписан из больницы, куда его доставили сразу после инцидента. Далее за состоянием его здоровья будут наблюдать врачи следственного изолятора.
Следствие полагает, что мотивом преступления стала ненависть нападавшего к ряду преподавателей, конфликты с другими учениками школы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.421 BYN
|2.433 BYN
|2.433 BYN
|USD
|1.9779 BYN
|1.98 BYN
|1.982 BYN
|RUB
|3.5058 BYN
|3.5 BYN
|3.515 BYN