Двое соучастников нападения на учеников в школе в Бурятии задержаны

24 января, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Задержаны двое соучастников нападения на учителя и учеников школы в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ (Бурятия), сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму - 14 лет, - сказала Светлана Петренко. - Двое соучастников задержаны. Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу".

Как отметила представитель СК, соучастники знали о планах обвиняемого и помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью. Они также удостоверились в нахождении учителя в классе и наблюдали за обстановкой, чтобы вовремя предупредить об опасности обнаружения их намерений.

Ранее сообщалось, что 19 января ученик девятого класса с топором напал на семиклассников и учительницу школы в пригороде Улан-Удэ, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. После ЧП были госпитализированы семь человек, в том числе учитель и сам нападавший. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность" УК РФ. В центре медицины катастроф пояснили, что подросток уже выписан из больницы, куда его доставили сразу после инцидента. Далее за состоянием его здоровья будут наблюдать врачи следственного изолятора.

Напавшего на школу в Улан-Удэ подростка выписали из больницы и арестовали "Суд Октябрьского района Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 19 марта. Он будет содержаться в СИЗО", - рассказали в суде.

Следствие полагает, что мотивом преступления стала ненависть нападавшего к ряду преподавателей, конфликты с другими учениками школы.-0-