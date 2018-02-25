Двойной теракт произошел в Йемене, есть погибшие

Террористы-смертники атаковали штаб-квартиру контртеррористического управления в Адене. Жертвами двойного теракта стали по меньшей мере пять человек, более 30 получили ранения.
Первый боевик привел в действие взрывное устройство, спрятанное в автомобиле, на котором он подъехал к лагерю. Сразу после этого за ним следом проехал второй террорист. Он подорвал автомобиль на территории управления.
По словам военных, нападавшие уничтожены. Среди раненых и погибших есть и гражданские лица, в том числе дети. Дело в том, что на территории лагеря расположены места отдыха и выход к набережной.
Ответственность за нападение взяли на себя боевики группировки "Исламское государство".
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