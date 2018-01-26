Дворец Пти-Пале в Париже эвакуирует произведения искусства из-за наводнения

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый дворец Пти-Пале в Париже начал эвакуацию произведений искусства из-за сильного наводнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора музея Кристофа Лерибо.

В безопасные места предстоит перенести порядка 5 тыс. экспонатов. Руководитель музея подчеркнул, что решение об эвакуации принято как превентивная мера.

Дворец Пти-Пале был построен для парижской Всемирной выставки 1900 года. Сегодня в нем расположен городской музей изящных искусств, который включает коллекции греческого, римского и египетского искусства, предметы эпохи Средневековья и Ренессанса, собрания книг, коллекции мебели и гобеленов XVIII века, а также полотна известных французских художников, включая работы Эжена Делакруа и Поля Сезанна. Здание дворца находится в непосредственной близости от реки Сены.

В связи с наводнением в режим ЧП переведены все главные музеи французской столицы. Так, Лувр закрыл для посещения залы отдела исламского искусства, расположенные на нижних уровнях. В Музее Орсе также введен в действие план повышенной безопасности.

Синоптики прогнозируют, что пик паводка будет наблюдаться в предстоящие выходные. При этом уровень воды в Сене может пойти на спад, достигнув отметки в 6 м.-0-