Двух пострадавших после взрыва в колледже в Керчи доставят для дальнейшего лечения в Москву

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные медики, прибывшие на полуостров, приняли соответствующее решение.
Двое пострадавших во время взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже будут доставлены для дальнейшего лечения в медицинские учреждения Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Минздрава Крыма.
"Московские специалисты прилетели в Крым с целью консультирования и определения дальнейшей тактики лечения пострадавших в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года. Медицинский консилиум принял решение направить двух пациенток Республиканской детской клинической больницы в медучреждения Москвы для продолжения лечения. Кроме того, медицинский консилиум определит тактику дальнейшего лечения для больного, который находится в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Около 50 человек были госпитализированы. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позднее было переквалифицировано на статью "Убийство".-0-
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