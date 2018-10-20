Двух пострадавших после взрыва в колледже в Керчи доставят для дальнейшего лечения в Москву

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные медики, прибывшие на полуостров, приняли соответствующее решение.

Двое пострадавших во время взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже будут доставлены для дальнейшего лечения в медицинские учреждения Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Минздрава Крыма.

Трагедия в Керчи: в Крыму объявлен трехдневный траур Днем 17 октября студент 4-го курса Керченского политехнического колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном учреждении, после чего покончил с собой.

"Московские специалисты прилетели в Крым с целью консультирования и определения дальнейшей тактики лечения пострадавших в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года. Медицинский консилиум принял решение направить двух пациенток Республиканской детской клинической больницы в медучреждения Москвы для продолжения лечения. Кроме того, медицинский консилиум определит тактику дальнейшего лечения для больного, который находится в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко", - говорится в сообщении.

Число жертв в керченском колледже увеличилось до 21 "У пострадавшей, находившейся в крайне тяжелом состоянии, произошла повторная, третья остановка сердца. Проводилась реанимация, однако в результате травм, несовместимых с жизнью, была констатирована смерть", - сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Как сообщалось ранее, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Около 50 человек были госпитализированы. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позднее было переквалифицировано на статью "Убийство".-0-