Двухдневный траур объявлен во Вьетнаме в связи со смертью президента

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневный национальный траур объявлен во Вьетнаме в связи со смертью президента Чан Дай Куанга, сообщает местное издание Nhan Dan.
В течение двух дней - 26 и 27 сентября - в государственных учреждениях, общественных местах будут приспущены национальные флаги, все развлекательные мероприятия приостановлены.
Похороны политика пройдут 27 сентября на его малой родине - в уезде Кимшон (провинция Нинбинь).
Чан Дай Куанг, возглавлявший страну с 2016 года, умер от редкого вида рака крови вирусного происхождения 21 сентября. Ему был 61 год.
Временно исполняющей обязанности главы государства назначена вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь. Ее полномочия продлятся до избрания Нацсобранием нового президента.-0-
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