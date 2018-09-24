Двухдневный траур объявлен во Вьетнаме в связи со смертью президента

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневный национальный траур объявлен во Вьетнаме в связи со смертью президента Чан Дай Куанга, сообщает местное издание Nhan Dan.

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Президента Вьетнама Чан Дай Куанга Александр Лукашенко подчеркнул, что мир покинул выдающийся государственный и политический деятель, который посвятил жизнь самоотверженному служению своей стране и ее народу.

В течение двух дней - 26 и 27 сентября - в государственных учреждениях, общественных местах будут приспущены национальные флаги, все развлекательные мероприятия приостановлены.

Похороны политика пройдут 27 сентября на его малой родине - в уезде Кимшон (провинция Нинбинь).

Чан Дай Куанг, возглавлявший страну с 2016 года, умер от редкого вида рака крови вирусного происхождения 21 сентября. Ему был 61 год.

Временно исполняющей обязанности главы государства назначена вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь. Ее полномочия продлятся до избрания Нацсобранием нового президента.-0-