Двухмоторный самолет разбился в Техасе: два человека погибли

Небольшой самолет Piper PA-31 потерпел крушение в аэропорту города Ларедо, штат Техас (США). В результате инцидента погибли два человека.
Представитель Федеральной службы гражданской авиации (FAA) заявила, что пилот успел сообщить о том, что из левого двигателя идет дым. Он пытался экстренно вернуться в аэропорт отправления, но не смог совершить посадку. Точную причину крушения установят эксперты.
Владельцем самолета был житель города Бруни, глава компании Marshall Aviation Роберт Маршалл.
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