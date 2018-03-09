Двухмоторный самолет разбился в Техасе: два человека погибли

Небольшой самолет Piper PA-31 потерпел крушение в аэропорту города Ларедо, штат Техас (США). В результате инцидента погибли два человека.

Представитель Федеральной службы гражданской авиации (FAA) заявила, что пилот успел сообщить о том, что из левого двигателя идет дым. Он пытался экстренно вернуться в аэропорт отправления, но не смог совершить посадку. Точную причину крушения установят эксперты.

Владельцем самолета был житель города Бруни, глава компании Marshall Aviation Роберт Маршалл.