Джина Хаспел официально вступила в должность директора ЦРУ

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джина Хаспел официально вступила в должность директора Центрального разведывательного управления США, сообщают информагентства.

Первую в истории женщину на этом посту привел сегодня к присяге вице-президент США Майк Пенс. Джина Хаспел сменила Майка Помпео, который стал главой американского госдепартамента. Выступивший по случаю присяги президент США Дональд Трамп заявил, что "никто лучше не подходит на эту должность, чем Джина".

Ранее Джину Хаспел на пост директора ЦРУ утвердил Сенат США. За ее кандидатуру высказались 54 из 100 сенаторов.

Джина Хаспел начала карьеру в ЦРУ в 1985 году, возглавляла резидентуры ведомства в нескольких странах. Она была заместителем директора, когда управление возглавлял Майк Помпео, до его утверждения на должность госсекретаря.-0-