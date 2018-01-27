Джордж Сорос негативно высказался о Facebook и Google

Миллиардер Джордж Сорос назвал "Фейсбук" и "Гугл" угрозами современного общества. Его слова процитировало агентство RT.
Сорос уверен, что социальные сети манипулируют людьми ради собственной выгоды. Ранее он утверждал, что медиагиганты значительно повлияли на политические события в некоторых странах.
Отметим, что фонд Сороса владеет акциями Facebook и Alphabet.
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