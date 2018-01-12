Джулиан Ассанж стал гражданином Эквадора

Основатель портала WikiLeaks обратился к властям Эквадора с просьбой о натурализации. 12 января власти решили ее удовлетворить, о чем сообщила министр иностранных дел страны Мария Фернанда Эспиноса.
Глава МИД Эквадора согласилась, что представляемое ею государство способно обеспечить больший уровень защиты человеку, обратившемуся за помощью. При этом Эквадор обращался к Великобритании с просьбой о предоставлении дипстатуса Ассанжу, но официальный Лондон отказал.
Ассанж на протяжении последних шести лет находился в посольстве Эквадора в столице Великобритании. Он обратился за защитой после угрозы экстрадиции шведскими властями по запросу США из-за деятельности WikiLeaks.
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