Джулиан Ассанж стал гражданином Эквадора

Основатель портала WikiLeaks обратился к властям Эквадора с просьбой о натурализации. 12 января власти решили ее удовлетворить, о чем сообщила министр иностранных дел страны Мария Фернанда Эспиноса.

Глава МИД Эквадора согласилась, что представляемое ею государство способно обеспечить больший уровень защиты человеку, обратившемуся за помощью. При этом Эквадор обращался к Великобритании с просьбой о предоставлении дипстатуса Ассанжу, но официальный Лондон отказал.

Ассанж на протяжении последних шести лет находился в посольстве Эквадора в столице Великобритании. Он обратился за защитой после угрозы экстрадиции шведскими властями по запросу США из-за деятельности WikiLeaks.