Джулиус Маада Био победил на президентских выборах в Сьерра-Леоне

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джулиус Маада Био одержал победу на президентских выборах в Сьерра-Леоне, сообщают информагентства со ссылкой на Национальную избирательную комиссию страны.
По данным Центризбиркома, 53-летний лидер Народной партии Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био во втором туре президентских выборов получил 51,8% голосов. Его ближайший соперник - кандидат от правящей партии "Всенародный конгресс" Самура Камара - набрал 48,1% голосов.
Второй тур президентских выборов в Сьерра-Леоне прошел 31 марта. Избранный президент страны будет приведен к присяге в ближайшее время.-0-
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