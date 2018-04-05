Джулиус Маада Био победил на президентских выборах в Сьерра-Леоне

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джулиус Маада Био одержал победу на президентских выборах в Сьерра-Леоне, сообщают информагентства со ссылкой на Национальную избирательную комиссию страны.

По данным Центризбиркома, 53-летний лидер Народной партии Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био во втором туре президентских выборов получил 51,8% голосов. Его ближайший соперник - кандидат от правящей партии "Всенародный конгресс" Самура Камара - набрал 48,1% голосов.

Второй тур президентских выборов в Сьерра-Леоне прошел 31 марта. Избранный президент страны будет приведен к присяге в ближайшее время.-0-