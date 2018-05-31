Джузеппе Конте официально согласился возглавить правительство Италии

Юрист Джузеппе Конте во время встречи с президентом Италии Серджо Маттарелой официально дал согласие возглавить правительство страны. Об этом 31 мая сообщил генеральный секретарь администрации президента Италии Уго Дзампетти.

Церемония принесения присяги назначена на 1 июня на 16:00 по местному време. Конте возглавит политическое правительство в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига", которые победили на парламентских выборах 4 марта.

Конте представил новое правительство Италии. Главы партий "Лига" Маттео Сальвини и "Движение "5 звезд" Луиджи Ди Майо получают должности вице-премьеров и министров.

Сальвини возглавит МВД, Ди Майо - министерство, которое будет заниматься вопросами труда, социальной политики и экономического развития.

Специалист по европейской политике юрист Энцо Моаверо-Миланези возглавит министерство иностранных дел.

Экономист Паоло Савона назначен министром по европейским делам. Профессор экономики Джованни Триа станет министром экономики и финансов. Министерство обороны возглавит женщина - Элизабетта Трента.

В новом кабинете создаются два новых министерства - по делам Юга и по делам семьи и людей с ограниченными возможностями.

Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) 53 года. С отличием окончил юридический факультет Римского университета "Сапиенца".

Был членом правительственной комиссии по реформе первой книги гражданского кодекса Италии, преподавал частное и коммерческое право в римских университетах.

В 2009 году вошел в состав группы консультантов и экспертов при правительстве страны, разрабатывающих реформу правового регулирования управления большими предприятиями в период кризиса. Был членом совета директоров Итальянского космического агентства, состоял в Финансовом банковском арбитраже, входил в президентский Совет по правовым вопросам.

В настоящее время является членом Римской ассоциации адвокатов, адвокатом в Верховном кассационном суде, руководит собственной юридической фирмой.

Джузеппе Конте - автор монографий, научных статей и публикаций.