Египтянин атаковал прохожих в Ирландии используя нож

Утром 3 января неизвестный атаковал 24-летнего жителя Японии. Его обнаружили с ножевыми ранениями в районе спины в северо-восточной части города Дандолк. Впоследствии нападавший ранил еще двоих человек.

Полиция подозревает, что за нападением стоит 18-летний выходец из Египта. При этом не исключается версия теракта.

Правоохранители ведут розыск подозреваемого, которому, как сообщается, недавно отказали в виде на жительство в Великобритании.