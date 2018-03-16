Egypt Air совершит первый рейс в Москву 12 апреля

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Egypt Air совершит 12 апреля первый рейс в Москву после решения о возобновлении авиасообщения между РФ и Египтом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованное сегодня официальное заявление компании Egypt Air.
По словам гендиректора Egypt Air Сафуата Мусалляма, рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Авиакомпания "Аэрофлот" ранее, 13 марта, сообщила о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Каир с 11 апреля и открыла в тот же день продажи билетов. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Отмечается, что в период с 12 июня по 2 июля 2018 года в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу рейсы будут осуществляться ежедневно.
Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли. Федеральная служба безопасности Российской Федерации квалифицировала случившееся как теракт. В начале января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.-0-
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