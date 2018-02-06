Эйфелева башня закрыта для посетителей из-за снегопада

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Франции из-за ожидающегося в регионе снегопада для посетителей закрыта Эйфелева башня, сообщает ТАСС.

"В связи с погодными условиями Эйфелева башня закрыта для публики, - следует из заявления администрации. - Только посетители, у которых зарезервированы столики в ресторанах, могут попасть туда".

По прогнозам синоптиков, на столичный регион Иль-де-Франс сегодня обрушится снегопад, который будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 11 м/сек. Из-за предстоящего снегопада и заморозков в 14 департаментах Франции введен оранжевый (предпоследний) уровень метеотревоги.-0-