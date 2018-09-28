Экипаж 56-й экспедиции покинет МКС на следующей неделе

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство по космическим исследованиям Национальной академии наук Беларуси сообщило БЕЛТА, что экипаж 56-й экспедиции на следующей неделе покинет Международную космическую станцию.
Как рассказали в пресс-службе НАН Беларуси, такая информация поступила от участников 31-го международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, состоявшегося в Минске 9-15 сентября.
В среду, 3 октября, командир 56-й экспедиции Эндрю Фойстел передаст управление МКС командиру 57-й экспедиции Александру Герсту. В четверг, 4 октября, космонавты Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд покинут МКС и возвратятся на Землю.
На 11 октября запланирован старт космического корабля "Союз-МС-10", который доставит на МКС экипаж 57-й экспедиции в составе астронавта НАСА Ника Хейга и российского космонавта Алексея Овчинина.
Олег Артемьев - космонавт белорусского происхождения. Сейчас он совершает свой второй космический полет.
События, происходящие на МКС, можно смотреть онлайн на сайте NASA. -0-
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