Экипаж МКС приземлился в степи Казахстана

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи Казахстана. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что экипаж корабля - космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты NASA Ванде Хай и Джозеф Акаба - благополучно вернулся на Землю. Самочувствие команды хорошее. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно.

ТПК "Союз МС-06" находился в составе МКС с 13 сентября 2017 года. Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-53/54 составила 168 суток.

За время пребывания на МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-53 и МКС-54, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. Александр Мисуркин совершил выход в открытый космос, во время которого он вместе с Антоном Шкаплеровым провел комплекс работ по монтажу нового приемного модуля широкополосной системы связи, позволяющей существенно увеличить пропускную способность и эффективность передачи телеметрической и целевой информации в режиме реального времени с помощью спутниковой системы "Луч". Космонавты провели в условиях открытого космоса 8 часов 12 минут.-0-