Экипаж "Союза" после возвращения в Звездный городок даст показания госкомиссии

11 октября, Байконур /БЕЛТА - ТАСС/. Экипаж космического корабля "Союз МС-10" в составе космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина (командир) и астронавта NASA Ника Хейга после возвращения в Звездный городок даст показания госкомиссии, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Экипаж поработает с госкомиссией, даст показания, расскажет о своих впечатлениях. В дальнейшем космонавтам предстоит небольшой медосмотр, который полагается после таких нештатных ситуаций, дальше будут ждать следующее назначение в экипаж", - отметил собеседник агентства.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала сегодня в 11.40 с первой площадки Байконура ("Гагаринский старт"). Во время полета ракеты к Международной космической станции (МКС) произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска и благополучно приземлился в степи Казахстана, состояние космонавтов не вызывает опасений. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа.

Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что неудавшийся запуск скажется на ближайших планах по использованию МКС, в частности на миссии "Горизонты" астронавта ЕКА Александера Герста. Герст находится на борту станции с 6 июня. Его возвращение на Землю запланировано на 13 декабря. Теперь не исключено, что срок его миссии продлится.-0-