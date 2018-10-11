Экипаж "Союза" приземлился после аварии, космонавты живы - глава Роскосмоса

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-10" приземлился после аварии ракеты "Союз-ФГ", космонавты живы. Как сообщает ТАСС, эту информацию подтвердил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Экипаж приземлился. Все живы", - написал Рогозин в Twitter. Для выяснения причин аварии "Союза" образована госкомиссия, она приступила к работе, заявил также Дмитрий Рогозин.

Как рассказал глава пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко, Дмитрий Рогозин отправился на место приземления космического корабля "Союз МС-10".

По информации NASA, экипаж "Союза" приземлился в 20 км к востоку от города Жезказгана (Казахстан). Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг после приземления чувствуют себя хорошо, спасатели с ними на связи. Спасательные команды и вертолеты уже выдвинулись в районы предполагаемого приземления.

Президент России Владимир Путин получит полный доклад об аварии во время пилотируемого запуска к Международной космической станции с Байконура, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Разумеется, президенту будет доложен весь необходимый объем информации", - сказал он. "Слава Богу, космонавты живы, по информации, которую мы получаем, и это главное", - добавил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что авария ракеты "Союз" произошла сегодня во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане. На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" стартовала 11 октября в 11.40 с первой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт"). Автономный полет "Союза" должен был пройти по шестичасовой схеме. Стыковка "Союза" с орбитальной станцией планировалась 11 октября в 17.44 по минскому времени. Космонавты должны были провести на орбите 187 суток.-0-