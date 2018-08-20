Экс-адвоката Трампа подозревают в незаконном получении кредитов более чем на $20 млн

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральные власти США подозревают бывшего адвоката президента Майкла Коэна в финансовых махинациях с целью получения кредитов на общую сумму более $20 млн. Информация об этом появилась в газете The New York Times, сообщает ТАСС.

По словам источников издания, проверку на этот счет в отношении юриста проводят в Нью-Йорке. Следователи также полагают, что Коэн мог допустить нарушения, связанные с предвыборной кампанией президента Дональда Трампа, выплатив деньги за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали с последним в интимные отношения. Ожидается, что обвинения Коэну могут быть предъявлены уже в текущем месяце.

Майкла Коэна, по данным газеты, в частности, подозревают в том, что он получил кредиты на сумму свыше $20 млн на нужды своей таксомоторной компании, предоставив банкам заведомо ложные сведения о своих активах. Как отмечается в публикации, адвокат в свете разбирательства может согласиться сотрудничать со следователями. Договоренность может предполагать, в частности, его содействие подчиненным спецпрокурора США Роберта Мюллера, курирующего расследование относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы.-0-