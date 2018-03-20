Экс-президент Франции Николя Саркози задержан для дачи показаний

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу для дачи показаний по делу о нарушениях при финансировании политических кампаний. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в суде.
Полиция Франции задержала Николя Саркози для расследования предполагаемого незаконного финансирования его предвыборной кампании на выборах 2007 года.
Как сообщает Le Monde, сегодня утром Николя Саркози прибыл на слушания в Нантере, где был взят правоохранителями под стражу.
Николя Саркози занимал пост президента Французской Республики с 2007 по 2012 годы.-0-
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