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Эксперты Bank of America прогнозируют рост цен на нефть

В мире 11.05.2018 | 00:31

Цены на нефть могут возрасти в будущем году до уровня, близкого к $100 за баррель. Такой прогноз озвучили эксперты Bank of America Corp. Такое может случиться, если ситуация в странах-экспортерах - Венесуэле и Иране - приведет к нарушениям поставок на мировые рынки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.р

По оценкам экспертов нефть сорта Brent, цена которой 10 мая колебалась около $77 за баррель, во втором квартале следующего года может достичь $90 за баррель. Однако цены могут вырасти еще больше – все зависит от позиции стран-членов ОПЕК и последствий американских санкций в отношении Ирана.

Как отметило агентство Bloomberg, эксперты Bank of America первыми среди аналитиков крупных американских банков предсказывают возвращение цен на нефть к уровню 2014 года, когда стоимость барреля превышала отметку в $100. Эксперты Goldman Sachs Group Inc ожидают, что цена барреля нефти сорта Brent достигнет в ближайшие месяцы $82,50, но в 2019 году цены на нефть вновь станут ниже.

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