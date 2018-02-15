Эксперты МАК расшифровали речевой самописец разбившегося Ан-148

15 февраля, Сочи /БЕЛТА - ТАСС/. Экспертам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в целом удалось расшифровать речевой самописец самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"В целом информацию, записанную на звуковом (бортовом. - Прим. ТАСС) самописце, удалось расшифровать. Она будет принята к рассмотрению причин катастрофы как МАК, так и СК", - сказал он.-0-