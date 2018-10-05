Эксперты ООН разработали план помощи жертвам землетрясения в Индонезии

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты ООН разработали план оказания помощи жертвам землетрясения и цунами на острове Сулавеси (Индонезия), сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

План предусматривает оказание в течение трех месяцев технической помощи правительственным ведомствам Индонезии. Кроме того, ООН предоставит $15 млн фонду помощи жертвам землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, за ним последовало более 170 повторных толчков, затем возникло цунами: высота волн составляла 3-5 м. По последним данным, в результате стихийного бедствия погиб 1571 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести, ранения получили более 2,5 тыс. жителей. Свои дома пришлось покинуть свыше 70 тыс. человек.-0-