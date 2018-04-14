Эксперты Организации по запрещению химического оружия продолжат работу в Сирии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжат работу в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саму организацию.
"Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии продолжит свою работу в городе Дума", - подчеркнули в ОЗХО.
10 апреля ОЗХО приняла решение направить в Сирию группу экспертов для расследования утверждений о возможном применении химоружия. 14 апреля они должны были прибыть на место и начать работу, однако относительно этого возникли сомнения после удара по Сирии со стороны США и союзников.-0-
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