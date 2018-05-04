Эксперты ОЗХО завершили работу в сирийской Думе

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили работу в сирийском городе Дума, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

По словам Игоря Конашенкова, инспекторам ОЗХО был предоставлен полный и беспрепятственный доступ во все интересовавшие их районы, здания и помещения. Военная полиция РФ полностью обеспечила их безопасность.

Генерал-майор уточнил, что в Восточной Гуте эксперты ОЗХО посетили две квартиры предполагаемого применения отравляющих веществ, где взяли необходимые пробы, а также лабораторию террористов и склад химических веществ. Посетили инспекторы и госпиталь Думы, где опросили местных жителей и участников видео, снятого членами организации "Белые каски".

"В настоящее время ожидаем отчета комиссии ОЗХО с результатами работы экспертов организации в Думе", - сказал Игорь Конашенков.

Сообщения о применении 7 апреля в сирийской Думе химического оружия распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Российский МИД назвал это заявление информационным вбросом, а Минобороны РФ заявило, что "Белые каски" известны фейковыми новостями. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.-0-