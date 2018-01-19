Экстренная посадка самолета во время урагана в Дюссельдорфе - видео

Непогода не только вносит коррективы в самочувствие людей, но и заставляет их вступать в экстремальное противостояние с ней. Сегодня пилотам немецкой авиакомпании Eurowings пришлось сажать самолет в условиях урагана "Фредерике".
Видео посадки в аэропорту Дюссельдорфа при скорости ветра 110 км/ч попало в Сеть. На кадрах видно, что самолет носило из стороны в сторону, однако сумел выровняться и благополучно приземлиться.
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