Экстренная посадка самолета во время урагана в Дюссельдорфе - видео

Непогода не только вносит коррективы в самочувствие людей, но и заставляет их вступать в экстремальное противостояние с ней. Сегодня пилотам немецкой авиакомпании Eurowings пришлось сажать самолет в условиях урагана "Фредерике".

Видео посадки в аэропорту Дюссельдорфа при скорости ветра 110 км/ч попало в Сеть. На кадрах видно, что самолет носило из стороны в сторону, однако сумел выровняться и благополучно приземлиться.