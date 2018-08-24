Эквадор открыл гуманитарный коридор для мигрантов из Венесуэлы

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Эквадора объявили о создании гуманитарного коридора с той целью, чтобы венесуэльские мигранты могли добираться в Перу и другие страны. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мауро Тосканини.
"35 автобусов в данный момент движутся по гуманитарному коридору", - цитирует главу ведомства агентство AFP.
Инициатива вызвана тем, что большинство граждан Венесуэлы прибывают в Эквадор, чтобы через эту страну попасть в другие южноамериканские государства - Перу, Боливию, Чили, Аргентину. Автобусы будут перевозить мигрантов от границы с Колумбией до границы с Перу. Длина гуманитарного коридора - около 800 км, на нем будет установлено семь контрольных полицейских пунктов.
В последнее время Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. В стране налицо гиперинфляция, девальвация национальной валюты, дефицит товаров первой необходимости, недостаток лекарств. Поэтому жители Венесуэлы массово покидают родину.
Согласно последней информации ООН, из страны уехали около 2,3 млн жителей - в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.
27-28 августа миграционные службы Колумбии, Эквадора и Перу в Боготе обсудят ситуацию вокруг приема мигрантов из Венесуэлы в этих странах.-0-
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