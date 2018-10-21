Экзит-полл: правящая в Польше партия проиграла выборы в Варшаве

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская партия власти "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослава Качиньского проигрывает первый тур состоявшихся в стране в воскресенье выборов в большинстве крупных городов, включая столицу страны Варшаву. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного исследовательским центром Ipsos и распространенного Польским телевидением сразу же после закрытия участков.

По информации социологов, в Варшаве в первом туре победил кандидат от оппозиции, объединенной под названием "Гражданская коалиция", Рафал Тшасковский, которого поддержали 54,1% избирателей. За кандидата от ЗиС Патрика Якого проголосовали 30,9% избирателей.

В Кракове и Гданьске состоится второй тур, но лидируют независимые кандидаты.

В Познани, Люблине, Катовице и Белостоке градоначальника удалось выбрать в первом туре. В основном, в этих городах побеждают кандидаты от "Гражданской коалиции" или независимые политики.

По информации экзит-поллов, в целом по стране ЗиС выиграла выборы в органы местного самоуправления в 9 из 16 воеводств. По данным социологов, на востоке и юге страны избиратели отдали свои голоса за ЗиС. На западе страны предпочли кандидатов от "Гражданской коалиции".-0-