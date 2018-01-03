3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электрички на Белорусском направлении в Москве могут идти с опозданием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"Движение поездов не приостановлено, оно организовано по соседним путям. Возможны увеличенные интервалы в графике движения пригородных поездов", - говорится в сообщении.

На станции Голицыно сегодня в 16.26 в оборудовании под одним из вагонов пригородного поезда произошло задымление. Открытого пламени не было. Пассажиры, планировавшие ехать на этом поезде, отправились в сторону Москвы на попутных электричках.

На место выехал пожарный поезд. До его прибытия устранить задымление пытались имеющимися средствами пожаротушения. Секцию поезда, где возникло задымление, отцепят и отбуксируют в тупик. Причины задымления выясняются.

Московская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.-0-