Елки-2018 в разных городах Европы

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал European Best Destinations сформировал собственный рейтинг рождественских елок в Европе.

На первое место в European Best Destinations поставили елку, установленную на Кафедральной площади Вильнюса. Новогодняя красавица будет сиять до 7 января 2018 года.

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"Рождественская елка в Вильнюсе ошеломляет! Украшенная 70 тыс. лампочек и 900 игрушек, конструкция настолько яркая, что ее можно легко увидеть с самолета, приземляющегося в аэропорту Вильнюса. Рождественская елка состоит из металлической рамы, покрытой украшениями и еловыми ветвями", - указывается в рейтинге.

Далее следует елка на Староместской площади в Праге. Это живое дерево, высота составляет 24 м. Елка простоит до 6 января.

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Также в список попала елка в Риме. Она будет радовать всех до 6 января.

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Отметили также елку в австрийском Инсбруке, которая простоит до 6 января.

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Елка в столице Эстонии Таллине заняла свое почетное место. Она также будет стоять до 6 января.

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В топ вошла и елка в городе Брашов (Румыния). Она, как и многие другие, будет сиять до 6 января.-0-

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