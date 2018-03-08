Emirates осуществила первый авиарейс c полностью женским экипажем

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Emirates, экипаж которого состоит только из женщин, осуществил рейс из Дубаи (ОАЭ) в Сан-Франциско (США). Об этом сообщают информагентства.

Женщины из Канады и Великобритании стали командиром экипажа и старшим пилотом. Всю работу по рейсу также выполняли женщины - в том числе они отвечали за грузовые операции, проверку безопасности и другие вопросы. Всего рейс EK 225 под названием Superwomen Flight реализовала команда из 75 женщин 25 национальностей.

В авиакомпании Emirates 40% сотрудников составляют женщины, большинство из них работают стюардессами.-0-