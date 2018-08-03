Эммерсон Мнангагва победил на президентских выборах в Зимбабве

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на президентских выборах, состоявшихся в стране 30 июля, сообщают информагентства.
По данным избирательной комиссии, Эммерсон Мнангагва получил 50,8% голосов. Его главный соперник Нельсон Чамиса набрал 44,3% голосов.
Оппозиция уже заявила, что не признает результатов выборов и оспорит их в суде. 1 августа в столице Зимбабве Хараре произошли столкновения сторонников оппозиции с полицией, в результате чего погибли шесть человек, 14 получили ранения.
Эммерсон Мнангагва возглавил Зимбабве после отстранения от власти в ноябре 2017 года Роберта Мугабе.-0-
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