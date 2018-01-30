Эр-Рияд получил $106 млрд по итогам досудебных сделок с подозреваемыми в коррупции - генпрокурор

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия вернула $106 млрд в ходе досудебного урегулирования с задержанными по подозрению в коррупции принцами, экс-министрами и предпринимателями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального прокурора королевства шейха Сауда аль-Муаджиба в эфире телеканала "Аль-Арабия".

По словам генпрокурора, по делу о коррупции проходил 381 человек, на сегодня под стражей остаются 56 человек. Он указал, что дела отказавшихся от досудебного урегулирования переданы в суд, их имена не разглашаются.

Ранее СМИ писали, что все задержанные по делу о коррупции лица покинули пятизвездочный отель Ritz Carlton в Эр-Рияде. Уже 14 февраля отель возобновит работу в обычном режиме.

24 января Эр-Рияд заявил о завершении разбирательства, по которому проходили десятки высокопоставленных подданных королевства. Сообщалось, что на досудебное урегулирование согласилось большинство задержанных. В частности, 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в счет нанесенного убытка, достигшего за последние годы порядка $100 млрд. -0-