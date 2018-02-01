Эрдоган анонсировал борьбу с неграмотностью в Турции

1 февраля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган в прямом эфире телеканала ATV призвали повысить грамотность в стране.
"Мы поручили Министерству национального образования и другим структурам начать соответствующую работу", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент отметил, что намерен оказать всестороннюю поддержку повышению грамотности в Турции.
"Мы продолжим делать все возможное для того, чтобы свести неграмотность среди населения на нет. Подобную кампанию по повышению грамотности среди девочек мы с супругой начали в 2003 году в Шанлыурфе", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.-0-
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