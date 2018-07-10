Эрдоган объявил состав нового кабинета министров Турции

10 июля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 июля на пресс-конференции в Анкаре объявил состав нового кабинета министров страны.

Первым в истории Турции вице-президентом стал Фуат Октай (ранее этой должности в стране не существовало). В состав кабинета министров вошли: Абдулхамит Гюль - министр юстиции, Берат Албайрак - министр казначейства и финансов, Сулейман Сойлу - министр внутренних дел, Мехмет Эрсой - министр культуры и туризма, Зехра Зюмрют Сельчук - министр труда, социальных услуг и семьи, Фатих Денмез - министр энергетики и природных ресурсов, Мехмет Касапоглу - министр молодежи и спорта, Зия Сельчук - министр национального образования, Хулуси Акар - министр национальной обороны, Фахреттин Коджа - министр здравоохранения, Рухсар Пекджан - министр торговли, Джахит Туран - министр транспорта и инфраструктуры, Мустафа Варанк - министр промышленности и технологий, Бекир Пакдемирли - министр сельского и лесного хозяйства, Мурат Курум - министр окружающей среды и градостроительства, Мевлют Чавушоглу - министр иностранных дел.

На пресс-конференции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что формирование новой системы правления стало одним из самых значимых демократических преобразований за всю историю Турции. "Сегодня успешно завершено одно из самых важных демократических преобразований в истории нашей страны. Турция вошла в число немногих стран в мире, которым удалось демократическим путем изменить систему правления", - сказал президент.

Избранный на досрочных президентских и парламентских выборах Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента страны 9 июля. После церемонии инаугурации президента в Турции официально начала действовать новая система правления - президентская республика.-0-