Эрдоган предложил отказаться в международной торговле от доллара США

3 сентября, Бишкек /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил перейти на расчеты в национальной валюте в торговле. С таким заявлением он выступил на VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
По словам турецкого лидера, зависимость международной торговли от доллара становится для нее помехой. "Мы предлагаем вести торговлю в национальных валютах, а не в долларах США", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
VI Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств проходит в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане под председательством президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. В нем также принимают участие президенты Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана и премьер-министр Венгрии.-0-
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