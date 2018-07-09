Эрдоган принес присягу в качестве президента Турции

9 июля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Реджеп Тайип Эрдоган, победивший на президентских выборах 24 июня, сегодня принес присягу в присутствии членов действующего правительства и депутатов в здании Великого национального собрания Турции.
Далее в Президентском комплексе начнется торжественная церемония инаугурации. В ней примут участие главы 22 государств, премьер-министры и спикеры парламентов 28 стран мира, а также главы шести международных организаций. В качестве главы белорусской делегации в церемонии инаугурации примет участие председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович.
При въезде в Президентский комплекс кортеж Реджепа Тайипа Эрдогана сопроводит конная гвардия. Будет произведен 101 пушечный выстрел.
Гостям церемонии вступления в должность главы турецкого государства будут вручены памятные монеты номиналом 1 турецкая лира. Часть этих монет будет впоследствии введена в обращение. Кроме того, будут напечатаны особые марки ко дню церемонии.
После церемонии инаугурации президента в Турции официально начнет действовать новая система правления - президентская республика.-0-
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