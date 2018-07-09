Эрдоган вступил в должность президента Турции

9 июля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Торжественная церемония инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась сегодня в Президентском комплексе.

В ней приняли участие главы 22 государств, премьер-министры и спикеры парламентов 28 стран мира, а также главы шести международных организаций. В качестве главы белорусской делегации в церемонии инаугурации принял участие председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович.

При въезде в Президентский комплекс кортеж Реджепа Тайипа Эрдогана сопровождала конная гвардия. В его честь был произведен 101 выстрел из орудий.

Выступая перед участниками церемонии, Эрдоган выразил надежду на вклад президентской республики как новой системы правления в дальнейшее развитие Турции. "Буду стремиться быть достойным доверия 81 млн граждан страны", - сказал турецкий лидер. Он подчеркнул, что первой задачей нового периода развития Турции станет достижение целей, поставленных на период до 2023 года, когда будет отмечаться столетие республики. Эрдоган поблагодарил зарубежных гостей и представителей общественности Турции, прибывших в президентский комплекс в Анкару.

Ранее Эрдоган принес присягу в парламенте страны.

Эрдоган принес присягу в качестве президента Турции В качестве главы белорусской делегации в церемонии инаугурации примет участие председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович.

После церемонии инаугурации президента в Турции официально начала действовать новая система правления - президентская республика.-0-