ЕС будет придерживаться итогового коммюнике саммита G7 в Канаде

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз заявил о намерении придерживаться коммюнике по итогам саммита "Большой семерки", несмотря на отказ президента США Дональда Трампа подписывать документ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса.

По словам Схинаса, ЕС намерен в дальнейшем придерживаться обозначенных в коммюнике принципов, поскольку они были тщательно согласованы со всеми представителями Евросоюза и отвечают европейским ценностям.

Схинас отказался напрямую комментировать заявление Трампа, который не пожелал одобрить итоги саммита.

Покидая Канаду, где с 8 по 9 июня проходил саммит G7, президент США заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике. Соответствующая публикация появилась в "Твиттере" американского лидера.

Саммит G7 состоялся в канадском курортном городе Ла Мальбе (провинция Квебек). Во время встречи лидеры стран "Большой семерки" обсуждали введение США пошлин на импорт стали и алюминия, ситуацию на Корейском полуострове, иранскую проблему, Парижское соглашение по климату, а также конфликт на Украине и санкционный режим в отношении российских бизнесменов и компаний. Дональд Трамп покинул Квебек 9 июня первым из лидеров G7 за несколько часов до официального завершения саммита: он не остался на переговоры по проблеме изменения климата и экологии океанов. Из Канады президент США отправился в Сингапур, где на 12 июня у него запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.-0-