ЕС и Япония заключили соглашение о свободной торговле

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз и Япония заключили соглашение о свободной торговле, сообщает ТАСС.

Соответствующий документ подписан в резиденции премьер-министра Синдзо Абэ в Токио по итогам саммита, на котором присутствовали глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск. Соглашение будет способствовать формированию одного из крупнейших экономических блоков с ВВП, составляющим примерно 30% от общемирового.

По условиям договоренности, Япония отменит пошлины на 94% товаров из ЕС, в том числе на продукты. В результате будут снижены цены на европейские сыры, вино и свинину на японском рынке. Страны Евросоюза в свою очередь ликвидируют таможенные тарифы на 99% импортируемых из Японии товаров, в частности на автомобили и бытовую технику. Это произойдет через восемь и шесть лет после вступления договора в силу соответственно.

Планируется, что соглашение будет ратифицировано в марте 2019 года, после того как Великобритания покинет ЕС.

Первый раунд переговоров о свободной торговле состоялся между представителями Евросоюза и Японии весной 2013 года. По мнению экспертов, с вступлением соглашения в силу экспорт европейских товаров в Японию возрастет примерно на 30%. При этом Япония получит выгоду от отмены высоких ввозных пошлин на японские автомобили (10%) и электронику (14%).

В настоящее время торговля между Японией и ЕС сбалансирована: экспорт почти равен импорту и составляет порядка $26,7 млрд.-0-