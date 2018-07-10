ЕС и НАТО усилят сотрудничество в борьбе с гибридными и киберугрозами

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз и НАТО намерены укрепить сотрудничество в борьбе против гибридных угроз и кибератак, а также оказывать содействие в этой сфере своим общим партнерам. Данное решение закреплено подписанием декларации в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Многочисленные и развивающиеся вызовы в сфере безопасности, которые встают перед нашими странами-членами и союзниками на востоке и на юге, подтверждают важность нашего постоянного сотрудничества, в том числе перед лицом гибридных и киберугроз, во время операций, а также посредством помощи нашим общим партнерам. Мы намерены еще больше углубить его (сотрудничество) в рамках существующих общих предложений", - отмечается в документе.

В дальнейшем стороны намерены развивать взаимодействие в таких областях, как "военная мобильность, антитеррор, сопротивление химическим, биологическим, радиационным и ядерным угрозам, продвижение роли женщин в установлении мира и безопасности".

В новой декларации ЕС и НАТО подтвердили, что по-прежнему нацелены на реализацию уже существующих программ, в том числе в Средиземноморье, где ведется "борьба с незаконной перевозкой мигрантов и торговлей людьми". Согласно документу, за последние два года стороны усовершенствовали механизмы реагирования на "гибридные угрозы", а также скоординировали усилия в "борьбе с дезинформацией".

Декларацию ЕС и НАТО подписали председатели Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг. Предыдущая декларация о сотрудничестве НАТО и ЕС была представлена на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в июле 2016 года. По словам Дональда Туска, подписанный в нынешнем году документ позволит вывести взаимодействие НАТО и Евросоюза на новый уровень.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что ЕС и НАТО показывают приверженность к расширению сотрудничества. Во время пресс-конференции он также заявил, что к 2024 году государства - члены Евросоюза и Канада должны увеличить военные расходы на $266 млрд.-0-