ЕС и Великобритания достигли соглашения по переходному периоду

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз и Великобритания достигли общей договоренности, что переходный период после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit) составит 21 месяц, сообщает ТАСС.

"Мы договорились, что транзитный период будет ограничен по времени и составит 21 месяц с 30 марта 2019 года, когда Великобритания покинет ЕС. В этот период Великобритания сможет пользоваться всеми правами члена ЕС, оставаясь членом единого рынка, но не сможет принимать участие в процессе принятия решений в Евросоюзе", - сказал главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье.

В свою очередь министр Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что стороны сделали значительный шаг вперед. "В декабре мы добились важного достижения, придя к соглашению по первой стадии переговоров. Сегодня мы сделали другой значительный шаг, достигнув соглашения по следующей стадии (переговоров), которая, уверен я, будет одобрена Европейским советом, когда он соберется позднее на этой неделе", - сказал британский переговорщик.

Эта новость была позитивно воспринята бизнесом, получившим ясность по поводу того, какой стратегии развития придерживаться вплоть до декабря 2020 года, когда должен завершиться указанный переходный период. С большим воодушевлением восприняли эти новости рынки. На настоящий момент курс британского фунта стерлингов демонстрирует активный рост по отношению к доллару. Он превысил отметку в $1,40 за фунт, достигнув самого высокого уровня за последние три недели.

Впрочем, неурегулированные вопросы между сторонами пока остаются, и именно поэтому опубликованный текст соглашения напечатан различным по цвету шрифтом - в зависимости от степени согласованности тем. Камнем преткновения остается вопрос границы на острове Ирландия. Мишель Барнье тем временем призвал не слишком поддаваться эйфории, обратив внимание на то, что Евросоюз и Великобритания к саммиту ЕС 22-23 марта смогли согласовать "большую часть текста соглашения о выходе Великобритании из ЕС, но еще остается достичь окончательной договоренности о режиме границы с Ирландией".-0-