ЕС начнет с 1 июня спор в ВТО и введет пошлины на товары из США - Могерини

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС инициирует с 1 июня спор в ВТО в связи с решением США ввести пошлины на металлы, а также введет пошлины на ряд американских товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Заявление было сделано на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

"Сегодня ЕС начнет спор в ВТО и введет дополнительные пошлины на ряд товаров из США", - сказала Федерика Могерини. По ее словам, ЕС не воюет ни с кем. "Мы не хотим войн, это даже не обсуждается, в том числе в торговле. Мы верим в свободную торговлю. И наши меры будут пропорциональными, разумными и в соответствии с нормами ВТО", - отметила она.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил накануне, что США вводит с 1 июня пошлины на импорт алюминия и стали из ЕС, Канады и Мексики. Он напомнил, что его страна объявила о введении таких пошлин в отношении ряда государств 23 марта. Тогда же президент США Дональд Трамп заявил об отсрочке введения пошлин до конца 31 мая для Республики Корея, Аргентины, Бразилии, Австралии, ЕС, Канады и Мексики. Позднее президент США принял решение в случае с Канадой, Мексикой и ЕС не продлевать действие данных исключений.-0-