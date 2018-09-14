ЕС намерен отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз откажется от сезонного изменения времени в 2019 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Европейской комиссии (ЕК).
"С конца октября 2019 года не будет больше сезонного изменения времени", - заявила сегодня на пресс-конференции еврокомиссар Виолета Булк.
Проведенный в ЕС опрос среди 4,6 млн человек показал, что 84% респондентов выступают против сезонного перевода часов.
Европарламент и национальные правительства 28 стран-членов блока должны достигнуть договоренности по поводу перевода часов. "Либо мы останемся в летнем времени, либо те страны, которые решат перейти на зимнее время, в последний раз переведут часы в октябре (2019 года)", - сказала Виолета Булк.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4996 BYN
|2.495 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1387 BYN
|2.13 BYN
|2.138 BYN
|RUB
|3.129 BYN
|3.126 BYN
|2.15 BYN