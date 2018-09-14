ЕС намерен отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз откажется от сезонного изменения времени в 2019 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Европейской комиссии (ЕК).

"С конца октября 2019 года не будет больше сезонного изменения времени", - заявила сегодня на пресс-конференции еврокомиссар Виолета Булк.

Проведенный в ЕС опрос среди 4,6 млн человек показал, что 84% респондентов выступают против сезонного перевода часов.

Европарламент и национальные правительства 28 стран-членов блока должны достигнуть договоренности по поводу перевода часов. "Либо мы останемся в летнем времени, либо те страны, которые решат перейти на зимнее время, в последний раз переведут часы в октябре (2019 года)", - сказала Виолета Булк.-0-